Urbanistica: Gualtieri, laboratorio 050 ambizioso, trasformiamo Roma da qui al 2050

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Quello del laboratorio 050 "è un lavoro importantissimo e ambizioso, ma anche realistico. Vogliamo considerare Roma una città che ha delle potenzialità straordinaria e che non andrà vista più alla luce dei suoi annosi problemi, che si possono superare, ma una città con caratteristiche uniche". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso dell'evento "Il Laboratorio 050 si presenta alla città", al museo Macro, a Roma. "Fin dall'inizio - ha spiegato - abbiamo pensato che Roma andasse trasformata, per questo abbiamo deciso di fare investimenti indispensabili per recuperare il tempo perduto di una città lasciata sull'orlo del collasso, ma volevamo anche dare un segno di trasformazione sia nel lavoro sui servizi basilari, sia nel collocare questi investimenti nel recupero di una visione più ampia di trasformazione. Abbiamo considerato come prioritario ricucire la città. Una città molto grande, complicata, ma che ha delle leve straordinarie di modernità. Per questo abbiamo cercato di costruire questa impostazione, ma non vogliamo fare da soli, abbiamo bisogno di essere aiutati dalle energie più fresche a riempire lo scheletro che abbiamo fatto e dare una visione di ampio respiro. Adesso che abbiamo fatto partire gli investimenti e i cantieri per rifare lo scheletro, adesso bisogna capire cosa mettere al suo interno e lo facciamo con una doppia prospettiva temporale, da qui al 2030 e poi fino al 2050. Vogliamo accompagnare questo processo di trasformazione", ha concluso. (Rer)