Ambiente: Sima, allevamenti sono la seconda causa di smog in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli allevamenti rappresentano la seconda causa di smog in Italia, e particolare preoccupazione destano gli impianti avicoli intensivi, sempre più diffusi per soddisfare il fabbisogno e l'esportazione a basso costo di carne, uova e prodotti derivati, responsabili di tutta una serie di problematiche ambientali nel nostro paese. Lo afferma la Società italiana di medicina ambientale (Sima) che su tale fronte lancia oggi un appello chiedendo alle regioni di attivarsi allo scopo di garantire la salute dei cittadini. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che gli impatti degli allevamenti avicoli sulla salute umana sono principalmente dovuti a produzione di elevate quantità di letame e quindi di azoto e altri nutrienti che possono causare eutrofizzazione dei corpi idrici superficiali e inquinamento delle falde sotterranee; emissioni nell'aria di ammoniaca, idrogeno solforato, ossidi di azoto, e odori molesti, oltre che di Pm2.5 e Pm10; presenza di insetti e roditori a causa dell'elevata quantità di detriti organici, con conseguenti problemi igienico-sanitari; diffusione di batteri e virus, in particolare di ceppi di influenza aviaria sia ad alta che a bassa patogenicità. (segue) (Com)