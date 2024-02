Ambiente: Sima, allevamenti sono la seconda causa di smog in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il recente decreto del ministero della Salute sulla Biosicurezza in tema di influenza aviaria (Gu n.151 del 30 giugno 2023) che le regioni sono tenute a recepire - prosegue il Sima - è un valido primo passo, ma si è occupato essenzialmente di tutelare gli animali stabilendo le distanze tra gli allevamenti. Di fatto, però, nulla è stato deliberato a livello nazionale in merito a linee guida e normative per garantire la biosicurezza dei cittadini, definendo distanze appropriate tra allevamenti e nuclei abitati, strutture agrituristiche, case sparse di campagna, ecc.. "L'assenza di normative nazionali riguardo alle distanze minime tra allevamenti avicoli e case circostanti o centri abitati rimane dunque un elemento critico a discapito del benessere e della salute dei cittadini", afferma il presidente Alessandro Miani. (segue) (Com)