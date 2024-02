Ambiente: Sima, allevamenti sono la seconda causa di smog in Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tale riguardo "Sima si rende disponibile per un'attiva partecipazione alla stesura di norme e regolamenti regionali in linea con le attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sanitarie in materia di allevamenti avicoli", prosegue il presidente Miani. "È opportuno infatti aprire un dibattito sereno e basato su criteri scientifici e di vera sostenibilità, al fine di tutelare le produzioni di qualità e al contempo mitigare le problematiche legate allo sviluppo di modelli zootecnici non sempre adatti ai contesti agroambientali", conclude. (Com)