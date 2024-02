Slovenia: presidente, le elezioni europee si terranno il 9 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Slovenia le elezioni europee si terranno domenica 9 giugno. Lo ha deciso la presidente Natasa Pirc Musar, che ha firmato il decreto di indizione del voto, che dà ufficialmente inizio alle attività in preparazione delle elezioni europee di quest'anno. Il capo dello Stato ha ricordato che le elezioni si svolgeranno proprio nell'anno in cui la Slovenia festeggia il ventesimo anniversario della sua adesione all’Ue. "Sono convinta che grazie all'adesione viviamo meglio in Slovenia, la nostra economia ha più successo e viviamo in un ambiente migliore", ha sottolineato la presidente, evidenziando i progressi del Paese nel campo dell'agricoltura, della cultura, dell'istruzione e della lotta contro il cambiamento climatico. "Con l'Ue la transizione verso un'economia sostenibile e circolare è più rapida", ha affermato Pirc Musar, aggiungendo che, grazie all'integrazione europea, "la voce della Slovenia nel mondo conta di più". La Slovenia eleggerà nove eurodeputati. (Seb)