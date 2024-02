Urbanistica: Celli, per rilanciare Roma serve che istituzioni ascoltino i territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma è una città complessa, "talmente bella ma complicata. Per arrivare al progetto di rilancio e ricucitura c'è bisogno di una profonda azione di ascolto, di un percorso reale e condiviso tra le istituzioni, le associazioni, le categorie e i cittadini attivi che vogliono scommettere nella vittoria della città". Lo ha detto la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, nel corso dell'evento "Il Laboratorio 050 si presenta alla città", al museo Macro, a Roma. "Come Assemblea capitolina - ha aggiunto - abbiamo riaperto il rapporto con i territori con la presenza reale nei territori e con l'ascolto di quelle realtà, dei corpi intermedi che da tempo sono state cancellate, c'è stato l'allenamento dei corpi intermedi. Affinché la nostra azione sia realmente efficace bisogna intercettare le istanze e tramutarle in azioni concrete e favorire l'opera di rigenerazione della capitale d'Italia. La città sta tornando attrattiva, inclusiva, innovativa e sostenibile. Ma bisogna pensarla anche nei territori più periferici per contrastare le disuguaglianze più grandi. Il risanamento urbano dovrà passare per un risanamento morale e sociale della nostra città. La periferia non è solo quella delle marginalità territoriali, ma quella che si è sentita abbandonata e non ascoltata per tanti anni. Per questo bisogna andare a riprendersi quei cittadini per fare tornare quei territori belli e sentitamente protagonisti di questo riscatto. Come Assemblea capitolina siamo pronti ad ascoltare il lavoro che il laboratorio metterà in campo. Le scelte dell'Amministrazione cambieranno notevolmente la qualità della vita delle persone ma non possiamo farlo da soli, non esiste l'uomo solo al comando, ma tante risorse importanti per la città che hanno deciso di scommettere perché Roma possa tornare a essere la citta più bella del mondo", ha concluso. (Rer)