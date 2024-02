Stellantis: De Palma (Fiom-Cgil), uscire da logica ammortizzatori sociali con riduzione orario a parità di stipendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisognerebbe uscire dalla condizione di ammortizzatori sociali e a questo proposito lancio una proposta come abbiamo condiviso con Fim e Uilm come elemento di sperimentazione di proposta con il contratto nazionale: è giunto il momento di discutere e noi siamo disponibili a farlo domani la riduzione dell’orario di lavora a parità di salario per i lavoratori di Stellantis . Lo ha affermato il segretario generale della Fiom-Cgil Michele De Palma a margine dell’evento ‘L’industria non è finita’ in corso alla Cgil di Torino. “Ridurre l’orario per redistribuire quel valore che in questo momento in gran parte va ai dividendo , va al presidente e va all’ad perché nel frattempo non sono bastate le uscite di questi anni 11.500 persone, 2.500 dagli enti centrali, nonostante queste uscite abbiamo ammortizzatori sociali in tutti gli impianti quindi qui c’è un punto che riguarda anche il governo - ha continuato De Palma -. (segue) (Rpi)