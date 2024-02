Spagna: presidente Valencia annuncia tre giorni di lutto dopo l’incendio di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Comunità valenciana, Carlos Mazón, ha annunciato che la giunta approverà tre giorni di lutto regionale per le vittime dell'incendio di un edificio residenziale divampato ieri nel capoluogo. Un secondo decreto, che è già in fase di coordinamento con il comune di Valencia, riguarda la definizione di misure economiche per le persone colpite dall'incendio. Al momento, il rogo ha provocato quattro morti e quindici feriti ma ci sono ancora anche quattordici dispersi. Nelle prossime ore è previsto l'arrivo sul posto del presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez. (Spm)