Fvg: sindaco Pordenone, protocolli Ue su emissioni sono suicidio consapevole dell’economia

- Le modalità di introduzione delle regole europee sulla decarbonizzazione, l’uso delle auto elettriche e gli efficientamenti energetici sono “strumento di suicidio consapevole” dell’economia europea. Lo afferma oggi il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, intervenendo nel dibattitto sul tema delle emissioni degli inquinanti. “Il problema – sottolinea il sindaco – è rappresentato dalla modalità d’introduzione di tali regole da parte della commissione europea che le ha rese deleterie, fin quasi a portarle a essere strumento di suicidio consapevole dell’economia europea in quanto la commissione si è ben guardata dal capire se c’erano i presupposti reali, e non ideologici, per l’applicazione di quelle norme. Si pensi alla decarbonizzazione totale prevista per il 2050 e alla diminuzione, fino al dimezzamento, dell’emissione di Co2 entro il 2030”. (segue) (Frt)