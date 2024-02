Fvg: sindaco Pordenone, protocolli Ue su emissioni sono suicidio consapevole dell’economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Ciriani, "mancano due presupposti fondamentali: materie prime e capitali". Delle prime, dice il sindaco, “in Europa non c’è traccia e di cui invece la Cina è ricchissima, detenendo il 35 per cento del possesso delle ‘terre rare’. Inoltre il gigante asiatico è estremamente avanti nell’Hi-tech e gestisce il 70 per cento del mercato mondiale e dell’approvvigionamento delle materie prime indispensabili per la transizione ecologica”. Mentre per quanto riguarda i capitali, “per poter colmare il gap che oggi esiste tra Europa e Cina servirebbe una quantità infinita di denaro che l’Europa non ha e che non potrebbe nemmeno avere, a causa delle regole stringenti che si è autoimposta sul proprio bilancio”. (segue) (Frt)