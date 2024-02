Singapore: ministero Esteri, a G20 ribadita importanza rispetto diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mohamad Maliki Osman, ministro dell’Ufficio del premier e secondo ministro degli Esteri di Singapore, ha concluso la sua trasferta a Rio de Janeiro, in Brasile, dove ha partecipato alla riunione dei ministri degli Esteri del G20 (21 e 22 febbraio) e ha avuto colloqui bilaterali a margine dell’evento. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri singaporiano, precisando che Maliki ha incontrato i ministri degli Esteri di Argentina, Brasile, Egitto, Giappone, Arabia Saudita, Portogallo e Sudafrica. Con la ministra argentina, Diana Mondino, è stato firmato un memorandum d’intesa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo. Singapore è stata invitata dalla presidenza brasiliana del G20 come fondatrice del Global Governance Group (3G), gruppo comprendente 30 Paesi di piccole e medie dimensioni. Nel suo intervento, il rappresentante della città-Stato ha sottolineato l’importanza del rispetto dei principi del diritto internazionale per affrontare le tensioni internazionali in atto e la necessità di riformare le istituzioni di governance globale e di combattere la fame e la povertà per conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Malik, inoltre, ha condiviso la preoccupazione di altri partecipanti per la “situazione profondamente angosciante” in corso a Gaza e ha chiesto un immediato cessate il fuoco umanitario e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi civili.(Fim)