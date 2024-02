Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla conferenza stampa di presentazione della mostra "De Nittis. Pittore della vita moderna", in programma nelle sale di Palazzo Reale dal 24 febbraio al 30 giugno 2024.Palazzo Reale, piazza Duomo, 14 (ore 11)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte a "La salute è un diritto", la prima conferenza regionale sulla salute, organizzata dal gruppo consiliare PD Lombardia.Palazzo Pirelli, Auditorium Gaber (ore 17)REGIONEPrima giornata della Conferenza regionale sulla salute organizzata dal gruppo regionale del Partito Democratico, "La salute è un diritto". Intervengono, tra gli altri: Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione Gimbe;Alessandro Pagano, Segretario generale CGIL Lombardia; Enrico Vizza, Segretario generale UIL Lombardia; Gianni Girelli, deputato PD Commissione Affari Sociali; Beatrice Lorenzin, senatrice PD, già Ministro della Salute; Patrizia Toia, Brando Benifei, europarlamentari PD; Cristina Cattaneo, professoressa Medicina Legale UNIMI; Cecilia Strada, ResQ People Saving People; Roberto Speranza, Deputato PD, già Ministro della Salute; Alessandra Kustermann, ginecologa, Presidente SVS Donna Aiuta Donna; Silvia Roggiani, Deputata PD, Segretaria PD Lombardia; Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna.Palazzo Pirelli, via Filzi. 22 (ore 9:30)L'assessore a Enti locali, montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, interviene, al convegno “Sviluppo e sistema bancario. Linee guida per un nuovo progresso”.Banca Popolare di Sondrio, piazza Garibaldi, Sondrio (ore 9:30)L'assessore all'Università, ricerca e innovazione, Alessandro Fermi, interviene alla tappa del tour, organizzato dalla Regione in collaborazione con Unioncamere Lombardia, per presentare le opportunità che offre il Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027. Partecipa anche l'assessore alla Cultura, Francesca Caruso.Centro Congressi Ville Ponti, Piazza Litta, 2 Varese (ore 10)L'assessore a Enti locali, montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, partecipa, al Roadshow del “The European House Ambrosetti” su sfide e opportunità delle Olimpiadi invernali 2026.Palazzo del Governo della Provincia corso XXV Aprile, 20/22 Sondrio (ore 11)Incontro dell'Assessore Regionale al Welfare Guido Bertolaso e del Direttore Generale di ATS, rivolto agli stakeholder del territorio di ATS Città Metropolitana di Milano.Palazzo Regione Lombardia, Sala Biagi (ore 16:45 punto stampa)L'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, partecipa a “Saga Noir”, evento che coniuga spettacolo teatrale e degustazione Moscato di Scanzo.via Colleoni, 108 Scanzorosciate/Bg (ore 20:30)VARIE“PerunSaltodiClasse”: tappa milanese della campagna di Legambiente sull'efficientamento energetico del patrimonio edilizio. Intervengono: Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e al Piano Quartieri, Comune di Milano; Michela Palestra, consigliera regionale Lombardia, Patto Civico; Simone Negri, consigliere regionale Lombardia, PD; Francesca Cucchiara, consigliera comunale Europa Verde, Comune di Milano; Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia.Cascina nascosta, viale Alemagna, 14 (ore 10)Presentazione "esoscheletro twin" Risultato del progetto di Ricerca Centro Protesi Inail – IIT. Intervengono, tra gli altri: Fiorenzo Marco Galli, Direttore Generale Museo Nazionale Scienza e Tecnologia; Gabriele Galateri di Genola, Presidente IIT.Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, Via San Vittore, 21 (ore10:30)Conferenza stampa di presentazione del progetto Safety Car-e, progetto dedicato ai cittadini degli ambiti distrettuali di Varese e Arcisate - Comunità Montana del Piambello per aiutare le persone e le famiglie in difficoltà.Comunità Montana del Piambello, Via Matteotti 18. Arcisate/Va (ore 11)Conferenza stampa di presentazione del Mufoco20Fest Intervengono: Giacomo Ghilardi Sindaco di Cinisello Balsamo; Francesco Vassallo Vicesindaco Città metropolitana Davide Rondoni Presidente del Museo di Fotografia Contemporanea; Katiuscia Biondi Giacomelli curatrice della mostra "Questo ricordo lo vorrei raccontare" di Mario Giacomelli llaria Turba Villa Ghirlanda, Via Frova 10 Cinisello Balsamo/ Mi (ore 12)Franco Maria Ricci Editore in collaborazione con gli Amici del Museo Poldi Pezzoli presenta il volume La collezione d'arte di Franco Maria Ricci al Labirinto della MasoneMuseo Poldi Pezzoli, Via Manzoni, 12 (ore18)Presentazione a Spino d'Adda, Cremona venerdì 23, del mio libro, "Mio figlio. L'amore che non ho fatto in tempo a dirgli".Oratorio femminile, via vittoria, 1 Spino d'Adda/Cr (ore 20:30) (Rem)