Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo ovunque coperto fino al primo pomeriggio; poi possibili irregolari e temporanee schiarite sui settori occidentali.Precipitazioni su Alpi e Prealpi da moderate a forti, più intense ed estese nella notte e fino al mattino, dal tardo pomeriggio in attenuazione od esaurimento ad ovest, persistenti ad est, anche a carattere temporalesco. Sull'alta pianura occidentale moderate diffuse, sul resto della pianura da deboli a localmente moderate a carattere di rovescio, anche nel pomeriggio. Sull'Appennino da deboli a moderate diffuse nella prima parte della giornata, poi occasionali. Neve inizialmente oltre 1400 metri, in rapido abbassamento fino a 1000 metri Temperature stazionarie o in lieve aumento, con ridotta escursione termica giornaliera. In pianura minime intorno a 7 °C, massime intorno a 12 °C. (Rem)