Meteo Milano: le previsioni per domani

- Nella notte cielo irregolarmente nuvoloso con maggiori schiarite sulla pianura. Dalla mattinata rapido e generale aumento della nuvolosità fino a cielo coperto su Alpi e Prealpi, molto nuvoloso altrove. Precipitazioni fino al primo mattino piovaschi sparsi o isolati deboli rovesci sul Nordovest. Poi tendenti ad estendersi su tutti i rilievi alpini e prealpini e sull'alta pianura, anche di moderata intensità. Altrove solo possibili isolati. Neve oltre 500 - 800 metri, fino al mattino sui settori occidentali possibile in abbassamento fino a 300-400 metri, senza accumuli al suolo. Temperature minime in forte calo, massime stazionarie. In pianura minime intorno a 3 °C, massime intorno a 13 °C, anche superiori sulla bassa pianura orientale. (Rem)