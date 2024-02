Ue: Gentiloni, convergere verso accordo su Unione mercati capitali, fiducioso in Ecofin marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante "convergere verso un accordo sull'Unione dei mercati capitali". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un punto stampa al suo arrivo all'Eurogruppo informale di Gent. "Condivido sempre completamente l'ambizione, perché questi sono tempi in cui essere ambiziosi non è una scelta ma è, in un certo senso, inevitabile. Naturalmente - ha aggiunto - dobbiamo anche lavorare per trovare un accordo, e il lavoro che l'Eurogruppo sta facendo in questi mesi, sotto la guida di Paschal Donoho, credo sia molto importante per cercare di essere allo stesso tempo ambiziosi e trovare un accordo comune", ha aggiunto rispondendo a una domanda sulla proposta avanzata dal ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, di istituire un'Unione dei mercati capitali su base volontaria. "Mi rendo conto che non ci siamo ancora arrivati del tutto - ha sottolineato Gentiloni -. Ma sono fiducioso che entro l'Ecofin di marzo potremo trovare un accordo. Mi riferisco a un accordo sulle priorità in agenda, penso quindi che almeno questo tipo di accordo sia, in questo momento, assolutamente necessario. Chiedo quindi a tutti gli Stati membri di avere ovviamente le proprie opinioni, ma di convergere, perché è assolutamente importante che l'Eurogruppo decida un'agenda comune entro il mese prossimo", ha concluso. (Beb)