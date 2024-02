Taiwan: Guardia costiera chiarisce incidente Isole Kinmen dopo proteste Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un inseguimento durato circa un minuto, il battello ha virato bruscamente a destra e la sua coda è entrata in collisione con il fianco anteriore destro della motovedetta taiwanese. L’impatto ha causato il ribaltamento del battello e la caduta in acqua dei quattro uomini a bordo. Dopo l’arrivo all’ospedale di Kinmen, due sono stati dichiarati morti, mentre i superstiti sono stati rimpatriati in Cina qualche giorno dopo. Interrogati dalla procura distrettuale di Fuchien Kinmen, i due superstiti avrebbero dato però versioni contrastanti sulla collisione, negata da uno dei due. La Guardia costiera taiwanese ha inoltre anticipato un risarcimento per i familiari delle vittime, il cui ammontare sarà determinato a conclusione delle indagini. (Res)