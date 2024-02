Gaza: delegato Cina all’Onu, Consiglio di sicurezza “non dimostri solo capacità negoziali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raggiungere il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è “un imperativo urgente per salvare vite innocenti e prevenire l’allargamento del conflitto”. A tal proposito, il Consiglio di sicurezza “deve dimostrare una forte determinazione piuttosto che esclusivamente capacità negoziali”. Lo ha detto ieri il rappresentante permanente della Cina alle Nazioni Unite, Zhang Jun, durante una riunione del Consiglio di sicurezza. “Il veto degli Stati Uniti sulla risoluzione proposta dall’Algeria ha fatto in modo che il Consiglio perdesse l’ennesima occasione per incentivare il cessate il fuoco a Gaza. Il proseguimento del conflitto, anche per un altro giorno, aumenterebbe il numero di vittime civili causando una catastrofe di più ampie proporzioni”, ha detto Zhang. (segue) (Cip)