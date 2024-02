Cina: viceministro Esteri, G20 pratichi “multilateralismo autentico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo dei Venti (G20) dovrebbe praticare un “autentico multilateralismo” e sostenere le Nazioni Unite nella gestione delle questioni globali. Lo ha detto il viceministro degli Esteri cinese, Ma Zhaoxu, nel suo intervento alla riunione con gli omologhi del G20, tenuta a Rio de Janeiro, in Brasile, il 21 e 22 febbraio. Per il rappresentante di Pechino, il gruppo dovrebbe porre la questione dello sviluppo “in cima alla sua agenda”, promuovere la cooperazione economica internazionale “come era nelle sue intenzioni originarie” e far avanzare la riforma della governance economica globale. La Cina affronta i focolai di crisi internazionali con una concezione di sicurezza “comune, globale, cooperativa e sostenibile”: a tal proposito, chiede la convocazione di una conferenza di pace allargata, “più autorevole ed efficace” per promuovere la pace in Medio Oriente, ha evidenziato Ma. Il viceministro ritiene infatti “estremamente grave” la situazione nella Striscia di Gaza, dove il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite “deve adempiere alle proprie responsabilità e agire il prima possibile in funzione del cessate il fuoco”. Parte dell’intervento è stata dedicata alle tensioni nel Mar Rosso e alla guerra in Ucraina. (Cip)