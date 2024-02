© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:VARIEEvento "75 anni di Costituzione: L'art. 47 e la tutela del risparmio”, patrocinato dall'Ocf - Organismo dei consulenti finanziari insieme all'Ordine degli Avvocati di Napoli. Con, tra gli altri, il rettore Matteo Lorito, Mauro Maria Marino presidente Ocf, il presidente dell'Ordine degli avvocati di Napoli, Immacolata Troianiello, il vicepresidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa. Aula Pessina Facoltà di Giurisprudenza della Federico II in corso Umberto I, 40 - Napoli (ore 10.30).Conferenza stampa - in diretta sul canale Youtube e in presenza - di aggiornamento sulla collaborazione tra Procura di Torre Annunziata e Parco archeologico di Pompei, con il procuratore Nunzio Fragliasso e il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel. (ore 12).Organizzato Confronto sull'autonomia differenziata organizzato da Amedeo Laboccetta presidente dell'associazione "Polo Sud”. Intervengono Antonio Bassolino, presidente della "Fondazione Sudd", l'ex-ministro Mario Landolfi, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e l'ex-segretaria generale della Cisl Campania, Lina Lucci. Fondazione "Circolo Artistico Politecnico Ets", Piazza Trieste e Trento (ore 17.30).Consiglio comunale monotematico sulla “Crisi Stellantis”. Intervengono il vicepresidente del Consiglio regionale Valeria Ciarambino, il deputato del Pd Arturo Scotto. Aula del Consiglio del Comune - Pomigliano d’Arco (ore 18).Assemblea regionale della Democrazia cristiana: si discuterà dell'assetto del partito in Campania anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Presenti Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc, Gianpiero Samorì, vice segretario nazionale, Francesca Donato, vice presidente nazionale e Gennaro Scamardella, commissario regionale Dc Campania. Teatro Bolivar in via Caracciolo 30 - Napoli (ore 18). (segue) (Ren)