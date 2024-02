© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONEIncontro su "AgriRisk - La Gestione dei rischi in agricoltura". Intervengono, tra gli altri, il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, in collegamento, e l'assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo. Villa Doria D'Angri di Università Parthenope in via Petrarca 80 (ore 10).Conferenza stampa di presentazione delle attività 2024 della Foan, la Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia; intervengono, tra gli altri, il presidente di Foan Vincenzo Corvino, il presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia Lorenzo Capobianco e l'assessore regionale al Governo del Territorio e Urbanistica Bruno Discepolo.Ordine degli Architetti in piazzetta Matilde Serao, 7 - Napoli (ore 11).Convegno "Orfani di femminicidio - Vittime due volte": intervengono, tra gli altri, l'assessora regionale alle Politiche sociali Lucia Fortini, il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Giovanni Galano, la vice coordinatrice attività istituzionali dell'impresa sociale Con i Bambini Simona Rotondi. Sala giunta della Regione Campania in via Santa Lucia 81 - Napoli (ore 9.30).Diretta Fb del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (ore 14.45). (Ren)