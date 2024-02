Slovenia: ministra Esteri, fine guerra in Ucraina dipende da Putin che per ora non ha volontà in tal senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fine della guerra in Ucraina dipende dal presidente russo Vladimir Putin, che al momento non mostra alcuna volontà in tal senso. Lo ha affermato la ministra degli Esteri slovena Tanja Fajon ripresa dalla stampa locale. Fajon, parlando da New York alla vigilia della riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla guerra in Ucraina, nel secondo anniversario dell'aggressione russa, ha affermato che c'è bisogno di riformare l'organo perché "non funziona come dovrebbe". "In condizioni ideali, ovviamente, vorremmo che il Consiglio di sicurezza adottasse una risoluzione sulla guerra in Ucraina, ma la Russia ha un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza e il diritto di veto", ha affermato Fajon secondo cui gli aiuti statunitensi "sono cruciali" per l'Ucraina.(Seb)