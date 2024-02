Spagna: Antitrust valuta multa a Booking di 486 milioni di euro per abuso posizione dominante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza spagnola (Cnmc) sta valutando una sanzione di 486 milioni di euro all'agenzia di viaggi on line Booking per abuso di posizione dominante. Secondo quanto riferito da fonti aziendali al quotidiano "Cinco Dias", la Cnmc ha già inviato la proposta di risoluzione del caso a Booking, sebbene la decisione finale non arriverà almeno fino all'11 luglio. Per l'Antitrust spagnolo, l'abuso sarebbe stato esercitato in due modi: imponendo condizioni "inique" agli hotel situati in Spagna e attuando politiche commerciali che avrebbero potuto avere effetti di "esclusione su altre agenzie di viaggio online". Inoltre, la Concorrenza ha sottolineato che le condotte indagate comprenderebbero anche pratiche "che sfrutterebbero la situazione di dipendenza economica che gli hotel situati in Spagna avrebbero nei confronti di Booking". La massima autorità spagnola in materia di concorrenza ha annunciato nell'ottobre 2022 l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di Booking a seguito di due denunce presentate dall'Associazione spagnola dei direttori d'hotel e dall'Associazione imprenditoriale alberghiera di Madrid.(Spm)