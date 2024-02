© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza stanno compiendo una vasta operazione per dare attuazione ad un'ordinanza di otto misure cautelari per sfruttamento della prostituzione, di armi e abusi sessuali. L'ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona su richiesta della Procura Scaligera. (Rin)