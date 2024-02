Cina: ministro Esteri, Organizzazione cooperazione di Shanghai è “priorità” per Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continuerà a considerare l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) “una priorità diplomatica” e a sostenere il Kazakhstan nella presidenza di turno del gruppo nel 2024. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso di un ricevimento tenuto ieri a Pechino in occasione del 20mo anniversario del segretariato. “Cambiamenti mai visti in un secolo si stanno avvicendando ad un ritmo sempre più rapido e il mondo è entrato in un nuovo periodo di turbolenza e trasformazione. È dunque ancora più necessario portare avanti lo spirito di Shanghai e una piattaforma di cooperazione come la Sco”, ha detto. (segue) (Cip)