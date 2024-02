Cina: ministro Esteri, Organizzazione cooperazione di Shanghai è “priorità” per Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tutti i Paesi membri dovrebbero lavorare assieme per rendere l’organizzazione più grande, forte e funzionale, in modo che possa fungere da ‘ancora stabilizzatrice’ nel quadro dei cambiamenti secolari”, ha aggiunto. Negli ultimi 20 anni, l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai è arrivata a comprendere 26 membri, osservatori e partner di dialogo. Questa espansione “ha creato un nuovo modello di cooperazione caratterizzato da solidarietà e coordinamento, apertura, risultati vantaggiosi per tutti, inclusività e conoscenza reciproca tra Paesi diversi per sistemi sociali e percorsi di sviluppo”, ha aggiunto Zhang Ming, segretario generale della Sco, durante l’evento. (Cip)