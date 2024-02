Stellantis: nel 2023 retribuzione Ad Tavares a 13,5 milioni di euro, - 1,4 milioni su 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, nel 2023 ha percepito una retribuzione di circa 13,5 milioni di euro, circa 1,4 milioni in meno rispetto al 2022 (14,9 milioni di euro). È quanto si legge in una nota. I compensi 2023 sono composti da una retribuzione base di due milioni di euro, che è invariata da tre anni, a cui va aggiunta una retribuzione variabile del 90 per cento rispetto ai “molto sfidanti” Kpi di performance, gli indicatori chiave di prestazione, a lui assegnati, che ammonta a 11,5 milioni, circa 1,4 milioni di euro in meno rispetto alla somma percepita nel 2022. Oltre alla retribuzione di base e variabile, Tavares ha ricevuto nel 2023 un incentivo per la trasformazione di Stellantis in un provider di mobilità tecnologica sostenibile, pari a 10 milioni di euro, approvato nel 2021 dal Board di Stellantis nell'ambito di un piano per il raggiungimento di tappe significative e strategiche legate all'innovazione del Gruppo nell'arco di cinque anni. Parallelamente sono stati attribuiti all'Ad incentivi a lungo termine pari a 13 milioni di euro che saranno assegnati a Tavares solo se saranno raggiunti nei prossimi anni specifici obiettivi di performance. (Rin)