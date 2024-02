Francia: presidente sindacato Fnsea non parteciperà a Salone dell'Agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del sindacato francese della Fnsea, Arnaud Rousseau, ha fatto sapere che non parteciperà al dibattito organizzato dal presidente Emmanuel Macron al Salone dell'Agricoltura che si apre domani a Parigi. Intervenendo ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv", Rousseau ha parlato di "cinismo" nei confronti del settore agricolo. Il presidente del Salone del'Agricoltura, Jean-Luc Poulain, ha affermato che la 60ma edizione dell'incontro annuale si apre con un'atmosfera "cupa". "La preoccupazione nata nelle campagne in questi ultimi anni non è finita", a detto Poulain al quotidiano "Le Figaro". (Frp)