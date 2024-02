Stellantis: nel 2023 retribuzione Ad Tavares a 13,5 milioni, - 1,4 milioni su 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto la guida dell’Amministratore delegato Carlos Tavares, Stellantis ha ottenuto una delle migliori performance del settore automobilistico, con un margine del 12,8 per cento nel 2023, che ha portato a una ridistribuzione di 1,9 miliardi di euro tra retribuzione variabile, bonus e partecipazione agli utili a tutti i dipendenti, per un totale di sei miliardi di euro dalla creazione dell'azienda tre anni fa. Stellantis è al sedicesimo posto tra le aziende più profittevoli al mondo, con amministratori delegati che guadagnano fino a sei volte di più rispetto all'Amministratore delegato di Stellantis ed è tra le 20 maggiori aziende quotate in borsa al mondo per fatturato. (Rin)