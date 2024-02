Decreto elezioni: Toti, su terzo mandato c'è spaccatura istituzionale che può indebolire governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre la spaccatura tra i vari partiti, c'è anche una spaccatura istituzionale che può indebolire il governo alle prese con la messa a terra dei fondi del Pnrr". Lo ha detto il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24 parlando del terzo mandato. "In Regione Liguria ci sono i presupposti giuridici per un terzo mandato, poi è chiaro che si deciderà a ridosso. C'è una spaccatura tra il Parlamento e la politica di questo paese, una spaccatura centro-periferia molto pericolosa", ha spiegato. "Si annulla la volontà elettorale, già in Parlamento si viene eletti con liste bloccare, non poter riconfermare sindaci e presidenti di regione limita ulteriormente la dialettica politica di questo paese. Spero che Meloni faccia riflessione", ha sottolineato il governatore secondo cui "respingere il terzo mandato è una scelta non coerente con la storia di Fratelli d'Italia, da sempre favorevole alle preferenze, ma anche a quella di Forza Italia". "Con il non al terzo mandato si creano difficoltà tra enti locali e governo e nei prossimi due anni ad un importante contenzioso giuridico-costituzionale e un'instabilità sui territori. Non si facciano male i conti per convenienza oggi", ha concluso.(Rin)