Arabia Saudita-Francia: incontro ministri Esteri, focus su relazioni bilaterali e Gaza

- Il capo della diplomazia dell’Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha incontrato l’omologo della Francia, Stéphane Séjourné, a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G20 a Rio de Janeiro. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”, aggiungendo che le parti hanno discusso di come migliorare le relazioni bilaterali in vari campi e di una serie di questioni regionali e internazionali di interesse comune, in particolare degli sviluppi nella Striscia di Gaza e nella regione. (Res)