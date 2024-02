Ue: Le Maire, tre proposte concrete per Unione mercati capitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta francese di lanciare l'Unione dei mercati capitali su base volontaria "si basa su tre proposte concrete". Lo ha annunciato il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, in un punto stampa al suo arrivo alla riunione informale dell'Eurogruppo a Gent. "In primo luogo, la vigilanza volontaria europea, che potrebbe essere esercitata dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Chiedo quindi alle banche, ai gestori di mercati patrimoniali e alle borse europee di aderire a questa proposta", ha spiegato Le Maire. "La mia seconda proposta, molto concreta, è quella di creare un prodotto di risparmio europeo con gli Stati che lo desiderano. A partire dal 2024, dovremmo lanciare un prodotto di risparmio europeo, le cui caratteristiche e il cui rendimento saranno definiti con gli Stati volontari che lo desiderano", ha aggiunto. "La terza proposta è quella di istituire una garanzia per la cartolarizzazione. In questo modo i titoli smetteranno di pesare sui bilanci delle banche e queste ultime potranno concedere più prestiti ai privati e alle imprese", ha concluso Le Maire.(Beb)