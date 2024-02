Roma: martello contro un autobus al Collatino, danneggiato mezzo Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autobus Atac di linea 61, ieri sera alle 21 circa in piazza Balsamo Crivelli a Roma, è stato fatto bersaglio del lancio di un martello. E' stato così che ignoti hanno infranto al mezzo pubblico un vetro laterale destro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante che hanno rinvenuto sul bus il martello e lo hanno sequestrato e hanno avviato le indagini per risalire agli autori. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, sul bus erano presenti solo 2 passeggeri. (Rer)