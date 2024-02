Imprese: Abertis, in 2023 utile per 767 milioni di euro, +15 per cento su 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 la concessionaria spagnola Abertis ha registrato un utile di 767 milioni di euro, il 15 per cento in più rispetto all'anno precedente, grazie all'aumento delle tariffe di pedaggio dovuto all'inflazione e all'incremento del traffico sulle autostrade. La società, partecipata al 50 per cento da Acs e da Mundys (50 per cento più un'azione) della famiglia Benetton, ha fatturato 5,5 miliardi di euro (+8 per cento su base annua) e ha generato un margine operativo lordo (Ebitda) di 3,8 miliardi di euro (+ 10 per cento rispetto al 2022). Francia, Messico, Brasile, Cile, Spagna e Italia sono i Paesi che hanno contribuito maggiormente ai ricavi del gruppo. Per quanto riguarda l'evoluzione del traffico, in Brasile è aumentato del 5 per cento, negli Stati Uniti del 4 per cento, in Francia, Italia e Messico del 3 per cento e in Spagna del 2 per cento, a fronte di un calo del 3 per cento nel mercato cileno. (Spm)