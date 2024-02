Arabia Saudita-Cina: funzionari di Riad a Pechino per cooperazione nell’aviazione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di alti funzionari dell’Arabia Saudita, guidata da Abdulaziz al Duailej, presidente dell'Autorità generale dell'aviazione civile del Regno, si è recato in visita in Cina, per discutere della cooperazione nella connettività e di vari aspetti della partnership tra i due Paesi in vari settori. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News”, secondo cui le parti hanno anche affrontato il tema delle soluzioni innovative nel settore dell'aviazione, tra cui carburanti sostenibili, mobilità aerea avanzata e sistemi di gestione del traffico. Le parti hanno espresso interesse per l'integrazione dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali per migliorare l'esperienza dell'aviazione e l'efficienza operativa. Inoltre, la delegazione saudita ha sottolineato i notevoli investimenti nel settore e ha ribadito l'apertura del Regno a ulteriori opportunità. Ciò è in linea con l'obiettivo dell'Autorità generale dell'aviazione civile saudita di modernizzare il sistema aeroportuale e nonché con la volontà del Regno di attrarre 150 milioni di visitatori entro il 2030. (Res)