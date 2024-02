Ucraina-Belgio: ministero Economia Kiev, colloqui su uso di beni russi congelati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Economia ucraina, Yulia Sviridenko, ha avuto un colloquio con la ministra per la Cooperazione allo sviluppo del Belgio, Caroline Gennez, per discutere gli asset russi congelati all'estero. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero dell'Economia ucraino. In particolare, le ministre hanno discusso in merito a un meccanismo "affidabile per risarcimento dei danni causati dall'aggressione russa contro l'Ucraina". Il ministero ha spiegato che è n programma la creazione di un Registro internazionale delle perdite, di una Commissione di compensazione e di un fondo che pagherà i risarcimenti. Come ha riferito l'agenzia di stampa "Rbc Ucraina", ci sono beni russi per 250 miliardi di euro congelati nel depositario della società di servizi finanziari belga Euroclear. (Kiu)