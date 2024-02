Gaza: Emirati inaugurano centro per arti protesici nel loro ospedale da campo nella Striscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno aperto un centro presso l’ospedale da campo costruito dal Paese del Golfo nella Striscia di Gaza che si occuperà di fornire protesi ai feriti e alle persone che hanno subito un’amputazione di arti. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “The National”, aggiungendo che il Centro protesi è stato inaugurato mercoledì 21 febbraio nell'ambito dell'operazione umanitaria Gallant Knight 3, diretta dal presidente degli Emirati, Sheikh Mohamed. Il giorno dell'apertura del centro sono state prese le misure di 36 pazienti per la fabbricazione delle protesi. Si prevede che più di cento persone potranno ricevere assistenza dal centro in pochi giorni, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa emiratina “Wam”. Il personale del centro si occuperà di fisioterapia e riabilitazione per coloro che ricevono gli arti artificiali. (Res)