Infrastrutture: Tunisia, fondo saudita per lo sviluppo aiuterà a migliorare rete ferroviaria

- Il Fondo saudita per lo sviluppo (Sfd) intende ammodernare la rete ferroviaria della Tunisia. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”, secondo cui l’accordo dovrebbe essere finalizzato presto. L’amministratore delegato del Sfd, Sultan al Marshad, e funzionari sauditi si sono recati in Tunisia lo scorso 21 febbraio per discutere di come migliorare la collaborazione per lo sviluppo tra le due parti e finalizzare un accordo di prestito per il rinnovamento e lo sviluppo della ferrovia per il trasporto dei fosfati. Accolto dal primo ministro tunisino Ahmed Hachani, Al Marshad si è impegnato in colloqui per rafforzare la cooperazione e sostenere la crescita sociale ed economica in diverse regioni tunisine. Durante la sua visita, l’amministratore delegato ha anche partecipato a una cerimonia di consegna di unità abitative nel governatorato di Zaghouan, nel nord della Tunisia. Il Sfd concede aiuti finanziari e prestiti per lo sviluppo alla Tunisia dal 1975. Nel luglio 2023, l'Arabia Saudita ha concesso 400 milioni di dollari come prestito agevolato e 100 milioni di dollari come sovvenzione per sostenere l'economia tunisina. Fondata nel 1974, il Sfd ha finanziato oltre 800 progetti di sviluppo per un valore di 20 miliardi di dollari in più di 100 Paesi del mondo. (Res)