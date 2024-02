Stellantis: Elkann, prosegue missione per decarbonizzazione, futuro pieno di possibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 2023 è stato un anno caratterizzato da nuovi progetti e traguardi significativi per Stellantis. La nostra missione è fornire la libertà di mobilità pulita, sicura e conveniente per tutti non è mai stata così importante, e la resilienza dei nostri colleghi, sotto la guida di Carlos Tavares, ha fatto la differenza”. È quanto si legge nel messaggio del presidente di Stellantis, John Elkann, inserito all’interno della relazione annuale 2023 della società. “Vorrei condividere - prosegue Elkann - lo slancio con tutta l'organizzazione per raggiungere la nostra ambizione di neutralità delle emissioni di carbonio. Quest'anno molti team hanno lavorato internamente e con partner esterni per sviluppare le soluzioni più efficienti ed efficaci per mantenere i nostri impegni. Continueremo ad attuare la nostra strategia di decarbonizzazione per proteggere la nostra azienda, i nostri dipendenti e le generazioni a venire”. “Abbracciando la diversità di background e prospettive - conclude - continueremo a migliorare Stellantis, poiché crediamo nel valore dell'impegno dinamico che si verifica quando idee diverse si scontrano. Il futuro è pieno di possibilità e ci impegniamo a offrire le migliori soluzioni di mobilità nel settore”. (Rin)