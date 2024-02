Iraq: fonti stampa, aviazione Turchia colpisce progetto idrico nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aviazione della Turchia avrebbe colpito un progetto idrico nel nord del governatorato di Duhok, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Lo hanno riferito fonti locali a "Shafaq News". "Gli aerei turchi hanno bombardato un progetto idrico destinato all'abbeveraggio del bestiame nel distretto di Al Amadiyah, nel nord di Duhok, distruggendolo completamente", hanno detto le fonti, spiegando che "il progetto si trova a meno di un chilometro dal villaggio di Blafa, i cui residenti, insieme a quelli del villaggio di Koherzi, si affidavano ad esso per abbeverare i loro animali durante la stagione estiva". Secondo le stesse fonti, questo progetto è stato realizzato alla fine degli anni 90 e, con la sua distruzione, si prevede che i residenti dei due villaggi "soffriranno molto durante la prossima estate, poiché il loro bestiame sarà notevolmente colpito dalla prevista mancanza d'acqua". La Turchia conduce con frequenza operazioni militari nel Kurdistan iracheno, dichiarando di avere come obiettivi i membri del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), considerato un'organizzazione terroristica da Ankara, come anche dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dall’Unione europea. (Irb)