Decreto elezioni: Nardella (Pd), su terzo mandato spaccature politica solo nella maggioranza

- "La spaccature politica c'è stata solo nella maggioranza, il Pd e le altre opposizioni sono state unite. E' vero nel Pd c'è una dialettica forte tra gli amministratori locali e i dirigenti, ma ci sarà tempo e modo per discuterne insieme". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. "Si annulla la volontà elettorale, già in Parlamento si viene eletti con liste bloccare, non poter riconfermare sindaci e presidenti di regione limita ulteriormente la dialettica politica di questo paese. Spero che Meloni faccia riflessione", ha aggiunto. Sui mandati dei sindaci "abbiamo un vesto di Arlecchino: sotto i 5000 abitanti non ci sono limiti, sotto i 15 mila tre mandati, sopra i 15 mila due mandati, non esiste in nessun paese al mondo questo", ha concluso il primo cittadino.(Rin)