Imprese: Gnl, Jera pagherà 1,4 miliardi di dollari per una quota in Scarborough

- La compagnia australiana Woodside Energy cederà il 15,1 per cento del progetto di estrazione del gas naturale liquefatto (Gnl) Scarborough al colosso giapponese dell'energia Jera, al prezzo di 1,4 miliardi di dollari. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", ricordando che si tratta della seconda cessione di una quota del progetto a un acquirente di Gnl giapponese nell'arco degli ultimi sei mesi. Il valore della transazione include il prezzo della quota non operativa, stimato in 740 milioni di dollari, e un rimborso a Woodside per le relative spese nel periodo retroattivo di validità della transazione, fissato al primo gennaio 2022. Per Jera, l'accordo rappresenta la più grande acquisizione estera di un progetto di estrazione del Gnl mai effettuata. Jera, la maggiore aziende giapponese generatrice di energia elettrica, finanzierà l'acquisizione tramite una combinazione di capitale azionario ed emissione di debito. Lo scorso agosto Woodside aveva già annunciato la vendita del 10 per cento di Scarborough a Kng Japan al prezzo di 500 milioni di dollari.(Git)