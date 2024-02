Russia: Putin replica a insulti di Biden, "avevo ragione ad auspicare la sua rielezione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli insulti rivolti dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden all'omologo russo Vladimir Putin dimostrano che la rielezione dell'attuale inquilino della Casa Bianca rappresenterebbe l'esito migliore per Mosca. Lo ha affermato lo stesso Putin ieri, commentando l'epiteto di "pazzo figlio di putt..." attribuitogli dal presidente Usa. "Pochi giorni fa ho detto che (dopo le prossime elezioni negli Stati Uniti) lavoreremmo con qualsiasi presidente, ma che suppongo che per noi, per la Russia, Biden sarebbe preferibile", ha ricordato il leader russo. "A giudicare da quello che (Biden) ha detto, avevo assolutamente ragione, perché questa è una reazione adeguata a ciò che è stato detto da parte mia", ha proseguito Putin. Il presidente Usa, ha aggiunto Biden, "non poteva certo rispondermi: 'Vladimir, sei un buon uomo, mi hai dato un grande aiuto'. Comprendiamo bene cosa accade politicamente negli Stati Uniti", ha detto Putin. Il presidente russo ha aggiunto che il parere recentemente espresso in merito all'esito delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti "era rivolto prima di tutto al nostro pubblico, e non ai cittadini statunitensi. Del resto, un giornalista russo mi aveva chiesto cosa fosse meglio per noi: perciò l'ho detto, e ora posso confermarlo e ripeterlo: (sarebbe meglio se vincesse) Biden". (segue) (Rum)