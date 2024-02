Russia: Putin replica a insulti di Biden, "avevo ragione ad auspicare la sua rielezione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì, durante un evento elettorale per la raccolta di fondi a San Francisco, in California, Biden ha nuovamente insultato il suo omologo russo Vladimir Putin, definendolo un "pazzo figlio di putt...". "Abbiamo a che fare con pazzi figli di putt... come questo Putin e altri, e dobbiamo sempre preoccuparci del conflitto nucleare, ma la minaccia esistenziale per l’umanità è il clima”, ha detto Biden. Come ricordato dalla stampa Usa, Biden ha apertamente imputato a Putin la morte dell'attivista e oppositore politico russo Aleksej Navalnyj, avvenuta la scorsa settimana in un penitenziario della Russia. Biden ha anche puntato l'indice contro il suo predecessore e principale avversario politico, Donald Trump, per aver evitato di menzionare il presidente russo commentando la morte di Navalnyj, preferendo invece far riferimento ai propri problemi giudiziari: "Se avessi detto le stesse cose 10 o 15 anni fa, avreste tutti pensato che dovrei essere internato", ha dichiarato Biden. (Rum)