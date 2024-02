Ucraina: Zelensky a "Fox News", nessun "piano B", sconfiggeremo la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina sconfiggerà le forze di invasione russe e libererà il suo intero territorio nazionale, ma senza uno sforzo ancor più deciso della comunità internazionale sarà più difficile spingere la Russia a negoziare, e la vittoria costerà all'Ucraina più sangue e fatica. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una intervista esclusiva concessa all'emittente televisiva "Fox News" da una località imprecisata vicino al fronte bellico, nell'Ucraina orientale. L'Ucraina, ha dichiarato il presidente in una fase particolarmente difficile per le forze di Kiev, costrette a ritirarsi dalla cittadina di Avdiivka, "non ha alcun piano B", e punta soltanto alla vittoria. Il popolo e i soldati ucraini sono resilienti, ha dichiarato Zelensky, ma il sostegno militare e politico degli alleati resta cruciale. (segue) (Was)