Ucraina: Zelensky a "Fox News", nessun "piano B", sconfiggeremo la Russia (2)

- "Stiamo entrando in una nuova fase della guerra, più difficile: le munizioni scarseggiano, e i russi hanno il controllo dei cieli", ha ammesso il capo dello Stato, ricordando ai partner internazionali che le forze ucraine hanno bisogno degli strumenti necessari a respingere le forze aeree russe, divenute sempre più attive nel corso degli ultimi mesi. Il presidente ha commentato a questo proposito lo stallo legislativo del Congresso federale Usa sui nuovi fondi multimiliardari per il sostegno militare all'Ucraina: "Senza gli aiuti Usa sopravvivremo, ma non tutti", ha detto Zelensky. Il presidente ucraino ha precisato di avere "ottimi rapporti" con i rappresentanti del Congresso, che ha incontrato più volte prima e durante la guerra. "Difendere il Paese dalla Russia è una grande sfida, ed è cruciale: rischiamo di perdere molte persone, e senza i nostri soldati perderemo tutto". (segue) (Was)