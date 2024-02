Ucraina: Zelensky a "Fox News", nessun "piano B", sconfiggeremo la Russia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina "si protrae da due anni, e non da pochi giorni: solo uno sforzo congiunto della comunità internazionale può costringere la Russia a negoziare", ha spiegato il presidente ucraino. "Dobbiamo spingere (il presidente russo, Vladimir) Putin a capire che il mondo ha bisogno di pace, e che non può occupare e distruggere l'Ucraina: perché questo è quello che lui vuole". Zelensky ha sostenuto ancora una volta che la Russia abbia subito dall'inizio del conflitto perdite superiori a quelle dell'Ucraina: citando i dati del ministero della Difesa ucraino, il presidente ha affermato che le forze russe hanno perso più di 400 mila uomini nel corso dei due anni di ostilità. "Il rapporto con i russi è di uno a cinque: per ogni soldato ucraino morto, ne sono morti cinque tra i russi", ha detto Zelensky, aggiungendo però che "decine di migliaia di ucraini sono morti, e decine di migliaia di bambini sono stati rapiti e deportati". (segue) (Was)