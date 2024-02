Ucraina: Zelensky a "Fox News", nessun "piano B", sconfiggeremo la Russia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla recente sconfitta subita dall'Ucraina ad Avdiivka, il presidente ucraino ha affermato che la cittadina è stata "rasa al suolo" dai russi. "Prendere il controllo di una città per loro significa distruggere tutto: la loro strategia è radere al suolo e procedere", ha detto, rivolgendo però un monito all'indirizzo della Russia, che negli ultimi mesi ha subito l'affondamento di diverse navi da guerra nel Mar Nero. Le forze armate ucraine, ha detto Zelensky, continueranno le loro operazioni in quel teatro, e "i russi avranno delle sorprese", ha detto, senza fornire ulteriori dettagli. (segue) (Was)