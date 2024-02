Forza Italia: Zangrillo, Tajani è un leader duraturo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dicono che Zangrillo abbia influito sulla composizione della segreteria con l'imminente elezione a vice di Cirio, con il quale vanta un solidissimo legame politico: "Non lo nascondo, sono stato già un grande sponsor di Alberto Cirio quando il centrodestra doveva scegliere nel 2019 il candidato governatore del Piemonte. È un grandissimo comunicatore che ha la caratteristica formidabile di entrare in empatia con tutte le persone. Ma è un comunicatore che ha solidi contenuti, non un uomo da talk show che parla per slogan". "Tutti - osserva infine il ministro - hanno preso coscienza del fatto che, dopo la perdita del leader, le uniche correnti ammissibili sono quelle che portano idee, non una concezione lottizzatoria del potere. Tajani ha gestito con grande saggezza una situazione difficilissima, quando tutti pensavano a una lenta agonia di Forza Italia, ma il berlusconismo non è morto. Il nuovo segretario - conclude Zangrillo - ha saputo riassorbire le correnti senza zittirle grazie a una logica inclusiva. Ha fatto sentire tutti importanti senza ricorrere all'autoritarismo". (Rin)