Economia: Tremonti, debito record effetto della globalizzazione finanziaria ancora in atto

- Il debito globale raggiunge un nuovo picco storico, 313 miliardi di dollari, mai visto nella storia: "Il messaggio che da questi dati emerge è chiaro: la globalizzazione è ancora in atto, seppure nella discutibile dimensione della finanza. Se c'è ancora la globalizzazione, è in crisi l'ideologia che l'ha spinta, prodotto di un periodo compresso ed esploso in tre decadi. Non è finito il mercato, ma il mercatismo, l'utopia della globalizzazione". Il presidente della Commissione Esteri della Camera, Giulio Tremonti commenta così, in una intervista al "Sole 24 ore" i dati pubblicati ieri dal quotidiano sul debito globale - che pure mostra una dinamica più moderata rispetto alla crescita del Pil, anche se il rapporto è del 331 per cento - frutto di un periodo storico di tre decenni. "Dietro la finanza - continua Tremonti - ci sono sempre dei miti che ritornano: il mito biblico del vitello d'oro e il Mefistofele di Goethe, quando dice che non è necessario cavare l'oro, basta dire che è dentro la miniera. Fino alla Montagna Incantata di Thomas Mann, sul denaro imperatore, quando dice che 'il denaro sarà imperatore, ma solo fino alla completa demonizzazione della vita. La Montagna è del 1924, il 1929 è venuto subito dopo. Questo hanno rappresentato questi anni, l'attualizzazione di questi miti". (segue) (Rin)