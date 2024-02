Economia: Tremonti, debito record effetto della globalizzazione finanziaria ancora in atto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella finanza - osserva Tremonti, - "c'è stato qualcosa di simile a quello che nella pittura è stata la svolta cubista di Picasso, una trasformazione. Perché è stato messo il surreale al posto del reale, il debito al posto del capitale, i liquidi con i tassi a zero al posto dei soldi. È stata una stagione dove si è passati dai billion ai trillion, e tutto in 10 anni". Il dato globale sul debito indica quindi come si è modificato il capitalismo: "Quello tradizionale aveva lo stato patrimoniale, che era il metro della responsabilità verso i risparmiatori, i lavoratori, la comunità, i figli, il futuro, mentre il nuovo capitalismo ha obliterato lo stato patrimoniale a favore del conto economico, dove tutto viene shortato, si riducono i tempi, e da una visione di valori si è passati a fattori istantanei, senza responsabilità". (segue) (Rin)